قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية بينهم صحفى

رام الله /أ ش أ/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأربعاء 8 فلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية بينهم صحفى .

وأوضح نادى الأسير الفلسطيني، فى بيان اليوم، أن الاحتلال اعتقل الصحفى على دار على من منزله فى رام الله، فيما اعتقل من طوباس شمال الضفة الغربية 3 مواطنين، ومن جنين 3 آخرين، ومواطنا واحدا من بيت لحم.

وأدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، اعتقال مراسلها الصحفى على دار علي، مؤكدة أن هذا الاعتقال جزء من استهداف الاحتلال للإعلام الفلسطينى وفى مقدمته الإعلام الرسمى وخاصة تلفزيون فلسطين.

وطالبت الهيئة فى بيان صحفى، المؤسسات الحقوقية والصحفية المعنية بالحريات العامة بالتدخل الفورى للإفراج عن الزميل دار علي، ومحاسبة الاحتلال عن هذا الاستهداف المتواصل والمتصاعد بحق الإعلام الرسمي.

وأكدت أن هذه الإجراءات الاحتلالية تهدف لإسكات الصوت وحجب الصورة لترتكب جرائمها بصمت.مضيفة "أن هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تثنينا عن القيام بواجبنا الوطنى تجاه قضيتنا ".