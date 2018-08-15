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فيديو.. لحظة ضبط شقيقين انتحلا صفه عاملين بشركة مبيدات لسرقة كبار السن

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:23 م
فيديو.. لحظة ضبط شقيقين انتحلا صفه عاملين بشركة مبيدات لسرقة كبار السن المتهمان بعد القبض عليهما
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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أدلى فنى إلكترونيات وشقيقة عاطل بإعترافات تفصيلية لوقائع السرقة التى قاموا بارتكابها داخل الشقق السكنية بدائرة عابدين بعد انتحلاهما صفة عمال بشركة مبيدات حشرية وقاما بسرقة فاطمة أ ع 75 سنة، ربة منزل بعدما فوجئت بحضورهما مدعين أنهما عاملين بشركة مبيدات حشرية خاصة بتنظيف المنازل فسمحت لهما بالدخول واستخدام المبيدات حيازتهما وعقب انصرافهما اكتشفت سرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب"، وهاتف محمول، 2 ساعة يد، و3300 جنيه، إيصال أمانة بمبلغ 40 ألف دولار أمريكى.

واعترف المتهم  نبيل أ ع 35 سنة فنى إلكترونيات بأنه نظرا لمرورهما بضائقة مالية اختمرت فى ذهنهما فكرة ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة عمال بشركة مبيدات حشرية واختيار ضحاياهم من المجنى عليهم من كبار السن.

 

وأوضح المتهم الثانى محمد أ ع 33 سنة عاطل أنة بتاريخ الواقعة تمكنا من مغافلة المجنى عليها والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط 2 ساعة يد، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 700 جنيه من متحصلات الواقعة بمسكن الأول، وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وأضافا بتخلصهما من إيصال الأمانة بإلقائه بالطريق العام والتصرف فى جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بالبيع لدى أحد الأشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 وأثناء أداء عملهم يسرقان متعلقات الشقة، فتم ضبطهما واعترفا بمرورهما بضائقة مالية، واختيار شقق كبار السن لتنفيذ جرائمهم، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.


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