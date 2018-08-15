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فيديو.. رجال الإنقاذ فى إيطاليا يواصلون البحث عن ناجين من انهيار جسر جنوة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:12 ص
فيديو.. رجال الإنقاذ فى إيطاليا يواصلون البحث عن ناجين من انهيار جسر جنوة عمليات انقاذ ناجين من جسر جنوة
كتب: محمد الأحمدى
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واصل رجال الإنقاذ فى إيطاليا أمس الثلاثاء، البحث عن ناجين من انهيار جسر بالقرب من مدينة جنوة، حيث أعلنت خدمة الإسعاف عن سقوط عشرات القتلى.

واستطاع رجال الإنقاذ انتشال بعض الناجين بأعجوبة من الحادث وإرسالهم للمستشفى وسقط البعض الآخر فى سياراتهم على مسافة 150 قدمًا إلى الأرض تحتها.

واستخرج رجال الإنقاذ الذين ناجين مقيدين فى رافعات من قطع خرسانية كبيرة الحجم قبل أن تنقلهم طائرات هليكوبتر للطوارئ.

وقال نائب مدير مركز أبحاث هندسة الهندسة المدنية فى جامعة لندن، فى تصريحات إعلامية، "لا أرى كيف سيكون ذلك ممكناً حيث إنه خرسانى قوى، ومن المؤكد أنه لم يحدث من قبل".

وقال إن الجسر ، الذى اكتمل عام 1967 ، يجب أن يكون معيباً فى بنائه، ومن المحتمل أن يكون فى الأساسات، أو يعانى من تآكل واسع فى الأجزاء المعدنية.

وقال "من أجل انهيار مثل هذا الجسر يجب أن يكون شيئا خطيرا لم يلاحظه أحد فى عمليات الصيانة والتفتيش."


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