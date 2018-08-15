فقدان 11 شخصا جراء الفيضانات وسط الهند

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أعلن مسئول فى الهند اليوم الأربعاء، فقدان 11 شخصا جراء الفيضانات، أثناء قيامهم بنزهة قرب أحد الشلالات بولاية ماديا براديش وسط البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أنه تم إنقاذ 7 أشخاص فيما لا يزال 30 آخرون عالقين وسط صخور أحد الأنهار، مشيرة إلى أن مستوى المياه فى النهر زاد بصورة مفاجئة بسبب الأمطار الموسمية بالمنطقة.

كان 43 شخصا قد لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بولاية (كيرالا) حيث غمرت القرى ودمرت المنازل وتم تعليق الرحلات الجوية.

يشار إلى أن المئات يلقون حتفهم سنويا فى الهند بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التى تستمر من يونيو وحتى سبتمبر.