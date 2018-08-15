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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:02 م
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ضبط مسئول عن ملاهى بعد تحرشه بطفلة فى الدقهلية وملامسة أجزاء حساسة بجسدها

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:03 م
ضبط مسئول عن ملاهى بعد تحرشه بطفلة فى الدقهلية وملامسة أجزاء حساسة بجسدها اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من ضبط مسئول عن ملاهى للأطفال، بعد أن اتهمه والد طفلة بالتحرش بها.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور قسم أول المنصورة، بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة داخل ملاهى سبيستون بشارع الترعة التابع لدائرة القسم.

 

وعلى الفور انتقل إلى الرائد حدى الطنبولى رئيس مباحث قسم اول المنصورة، إلى مكان البلاغ وبسؤال محمد د م 41 سنة والد الطفلة، أقر بقيام أحمد ع ع خ 60 سنة مسئول عن إدارة الملاهى بالتحرش بابنته جنى 10 سنوات تلميذة، وملامسة أماكن حساسة من جسدها، وتم ضبطه وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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