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صور.. توزيع ملابس ومواد غذائية للعاملين بجامعة كفر الشيخ

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:27 م
صور.. توزيع ملابس ومواد غذائية للعاملين بجامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ يوزع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجاً
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت جامعة كفر الشيخ، توزيع 400 شنطة مواد غذائية، تحوى معظم المواد الأساسية لعمال شركة النظافة والأمن الموجودين بالجامعة، وعمال الجامعة الأكثر احتياجًا، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة،، وعبد الله جاد، أمين عام الجامعة.

كما وزعت الجامعة الملابس والشنط المدرسية وأحذية الأطفال على أكثر من 500 فرد من العمال، والمُقدمة جميعها من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وصرح "القمرى" بأنه سيتم توزيع حوالى 2000 كيلو من لحوم الأضاحى على العمال قبل عيد الأضحى المبارك مباشرةً.

وقال القمرى إن المؤسسة تمثل نموذجًا فى العمل الخيرى وإسعاد غير القادرين، ووجه الشكر لدولة الإمارات الشقيقة ولمؤسسة بن مكتوم، على جهودها، وبما تقدمه فى المجال الخيرى والإنسانى مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار رفع العبء عن المواطنين محدودى الدخل، لافتًا إلى استمرار تقديم المساعدات للعمال ومحدودى الدخل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، مساهمة فى إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

 

 

توزيع الملابس على الاسر بجامعة كفر الشيخ

 

توزيع الملابس على الاسر بجامعة كفر الشيخ

 

توزيع المساعدات على عمال جامعة كفر الشيخ
توزيع المساعدات على عمال جامعة كفر الشيخ

 


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