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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:35 ص
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صور.. إزالة 1460 طن قمامة فى حملة مكبرة بالأقصر

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:41 ص
صور.. إزالة 1460 طن قمامة فى حملة مكبرة بالأقصر جانب من حملات إزالة أطنان القمامة بمنطقة نجع الطويل
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، الحملات المكثفة بشوارع المدينة، وذلك برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وبقيادة أحمد عبد النبى محمد سكرتير المدينة، والمهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عصام ياسين مساعد المدير لشئون الأمن العام، واللواء خالد عبد الرحمن مساعد المدير للشرطة المتخصصة، وبمعاونة إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط دراجة نارية تسير عكس الاتجاة بشارع الرقابة الإدارية، كما تم تمشيط الممشى السياحى وكورنيش النيل، ورفع عدد كبير من الإشغالات تتمثل فى كراسى وترابيزات حديدية لمقاهى مخالفة بمساكن أبو الجود، وإزالة عدد من التعديات الخاصة بالأكشاك الخشبية وفروشات الخضر والفاكهة المخالفة والتى أقامها الأهالى بالمنطقة أسفل كوبرى أبو الجود امتداد شارع صلاح سالم الغربى، فى إطار عودة الانضباط بالشارع الأقصرى، حيث تهدف الحملة إلى انضباط الشوارع بمدينة الأقصر ورفع الإشغالات التى تتمركز فى الشوارع الرئيسية بالمدينة.
 
كما واصلت رئاسة حى شمال بقيادة يوسف محمد على رئيس الحى، وبمعاونة محرم الطيب مسئول الإشغالات برئاسة الحى، حملة نظافة مكبرة بشارع الحزام الأخضر الموازى لشريط السكة الحديد بنجع الطويل بالكرنك، وذلك بناءاً على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والأستاذ أحمد عبد النبى محمد سكرتير مدينة الأقصر بالحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر، وأسفرت الحملة عن استكمال أعمال رفع تلال ضخمة من القمامة والتراكمات، بإجمالى 86 نقلة ردم ومخلفات بناء، بلغت حوالى (1460) طن تقريبا.
 
مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات رفع الإشغالات
مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات رفع الإشغالات

رجال المجلس يزيلون 1460 طن قمامة بنجع الطويل بالكرنك
رجال المجلس يزيلون 1460 طن قمامة بنجع الطويل بالكرنك

جانب من حملات إزالة أطنان القمامة بمنطقة نجع الطويل
جانب من حملات إزالة أطنان القمامة بمنطقة نجع الطويل
 
 
 

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