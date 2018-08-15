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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:00 ص
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"صحة القليوبية" تعلن الانتهاء من تطوير 85% من مستشفى كفر شكر

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:00 ص
"صحة القليوبية" تعلن الانتهاء من تطوير 85% من مستشفى كفر شكر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مستشفى كفر شكر تخضع لتطوير وتجهيز طبى شامل على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، وذلك اعتباراً من مايو ٢٠١٥، وتعد المستشفى من أكبر مستشفيات الجمهورية التى توليها وزارة الصحة اهتمامها حيث أنها تخدم أهالى مدينة كفر شكر والمراكز المتاخمة لها من المحافظات الأخرى مثل منيا القمح وميت غمر، كما أنها من أهم مستشفيات الطوارئ لوقوعها على الطريق السريع بين طريق ميت غمر المنصورة والطرق الفرعية.

 

وأكد "الطباخ" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم توجيه خطابات لوزارتى الصحة والمالية لسرعة صرف مستحقات المقاولين لإنهاء الأعمال فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمستشفى خلال 3 شهور لبدء استقبال المواطنين من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن نسبة إنهاء أعمال التطوير بالمستشفى بلغت ٨٥% من الأعمال، وقد تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية حتى يتسنى للمديرية افتتاح المستشفى وبدء العمل بها فى أسرع وقت ممكن.

 

وبدوره أضاف الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة أن المستشفى يشمل ٢٠ حضانة للأطفال المبتسرين، و٢٠ سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى صناعى ويحتوى على ٤٢ ماكينة للغسيل الكلوى، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الاشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجانى والاقتصادى والفندقى.

 

وأوضح مراد، أنه يتم إعادة تدريب وتأهيل الكوادر الطبية تمهيدا للافتتاح، ذلك فى إطار استراتيجية المديرية الواضحة لتقديم خدمات طبية متكاملة والتركيز على أهمية التعليم والتدريب المستمر لجميع العاملين فى المستشفيات بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.


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