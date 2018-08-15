شاهد.. القارة الأوروبية تنتفض لفضح جرائم "تنظيم الحمدين"

دشنت العديد من المنظمات الأوروبية حملة لمقاضاة قطر دوليًا بسبب جرائمها المفضوحة فى دعم وتمويل المنظمات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة تنظيم "داعش" الإرهابى.
انتفاضة أوروبية.. الفضائح تلاحق #الحمدين— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) August 15, 2018
دشن تكتل من منظمات حقوقية في #أوروبا حملة دولية لملاحقة جرائم #عصابة_الدوحة بسبب ملفها في تمويل الإرهاب والانتهاكات المنظمة لحقوق العمالة الوافدة#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_تنتهك_حقوق_الإنسان#قطر_تمول_الإرهاب pic.twitter.com/IsJhEvBfYQ
ودفع انتهاك تنظيم "الحمدين" لحقوق العمالة الأجنبية التى تم استجلابها من دول آسيا إلى اتهام منظمات حقوق إنسان أوروبية النظام القطرى بالعنصرية وممارسة العبودية بحق العمالة الأجنبية.
وقالت صفحة "قطريليكس"، إن الحملة الأوروبية ضد قطر بدأت بالعاصمة البريطانية لندن ثم جنيف، حتى وصلت إلى برلين، لفضح دعم قطر للإرهاب أيضًا ومسئوليته عن الجرائم الإرهابية التى أرتكبت فى أوروبا.
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