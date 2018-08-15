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شاهد.. القارة الأوروبية تنتفض لفضح جرائم "تنظيم الحمدين"

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:49 ص
شاهد.. القارة الأوروبية تنتفض لفضح جرائم "تنظيم الحمدين" تميم بن حمد
كتب - هاشم الفخرانى
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دشنت العديد من المنظمات الأوروبية حملة لمقاضاة قطر دوليًا بسبب جرائمها المفضوحة فى دعم وتمويل المنظمات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة تنظيم "داعش" الإرهابى.

 

ودفع انتهاك تنظيم "الحمدين" لحقوق العمالة الأجنبية التى تم استجلابها من دول آسيا إلى اتهام منظمات حقوق إنسان أوروبية النظام القطرى بالعنصرية وممارسة العبودية بحق العمالة الأجنبية.

 

وقالت صفحة "قطريليكس"، إن الحملة الأوروبية ضد قطر بدأت بالعاصمة البريطانية لندن ثم جنيف، حتى وصلت إلى برلين، لفضح دعم قطر للإرهاب أيضًا ومسئوليته عن الجرائم الإرهابية التى أرتكبت فى أوروبا.


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