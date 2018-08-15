video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:03 م
روسيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم نازحين سوريين
أ ش أ
إضافة تعليق

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، قيادة الاتحاد الأوروبى للعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن ممثل الوزارة نيقولاى بورتسيف - خلال اجتماع مقر التنسيق المشترك لوزارتى الدفاع والخارجية الروسيتين، المعنى بعودة اللاجئين إلى سوريا - "أبلغ مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف، خلال لقائه المفوض الأوروبى للشؤون الداخلية والهجرة والمواطنة فى الاتحاد الأوروبى ديميتريس افراموبوليس، أن دعم مبادرة روسيا لإعادة اللاجئين إلى وطنهم يصب فى مصلحة الاتحاد الأوروبي".


وأوضح بورتسيف أنه من وجهة نظر الدبلوماسية الروسية، فإن عودة اللاجئين تصب فى مصلحة الاتحاد الأوروبى سواء من ناحية المكانة أو من حيث تقليل العبء السياسى والمالى المرتبط بإقامتهم، ليس فقط فى دول الاتحاد الأوروبى ولكن أيضا فى الدول المجاورة، ومن بينها تركيا.


وأضاف "أن 80% من اللاجئين السوريين فى الأردن مستعدون للعودة إلى وطنهم بمجرد تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة.. ويعمل الجانب السورى بنشاط على تهيئة هذه الظروف، موضحا أن الجانب السورى يقوم حاليا بتفكيك العوائق الاصطناعية عند نقطة تفتيش نصيب على الحدود مع الأردن لضمان مرور اللاجئين دون صعوبات".


وتشير البيانات إلى أن هناك حوالى 7.1 مليون لاجئ سورى مسجلين على أراضى 45 دولة، أبدى 1.7 مليون منهم على الأقل، رغبتهم فى العودة إلى وطنهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى سوريا معلقا على جسر جنوة: الحرب لم تخلف مثل هذا الدمار

حزب الله يعتبر مطالبة إسرائيل بانسحابه مع حليفته طهران من سوريا "وقاحة"

مصرف سوريا المركزى يضع شروطا لودائع العملة الأجنبية

مجلس سوريا الديمقراطية يزور دمشق لإجراء محادثات جديدة

روسيا

سوريا

الاتحاد الأوروبى

سياسة




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة