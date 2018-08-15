روسيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

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دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، قيادة الاتحاد الأوروبى للعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن ممثل الوزارة نيقولاى بورتسيف - خلال اجتماع مقر التنسيق المشترك لوزارتى الدفاع والخارجية الروسيتين، المعنى بعودة اللاجئين إلى سوريا - "أبلغ مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف، خلال لقائه المفوض الأوروبى للشؤون الداخلية والهجرة والمواطنة فى الاتحاد الأوروبى ديميتريس افراموبوليس، أن دعم مبادرة روسيا لإعادة اللاجئين إلى وطنهم يصب فى مصلحة الاتحاد الأوروبي".



وأوضح بورتسيف أنه من وجهة نظر الدبلوماسية الروسية، فإن عودة اللاجئين تصب فى مصلحة الاتحاد الأوروبى سواء من ناحية المكانة أو من حيث تقليل العبء السياسى والمالى المرتبط بإقامتهم، ليس فقط فى دول الاتحاد الأوروبى ولكن أيضا فى الدول المجاورة، ومن بينها تركيا.



وأضاف "أن 80% من اللاجئين السوريين فى الأردن مستعدون للعودة إلى وطنهم بمجرد تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة.. ويعمل الجانب السورى بنشاط على تهيئة هذه الظروف، موضحا أن الجانب السورى يقوم حاليا بتفكيك العوائق الاصطناعية عند نقطة تفتيش نصيب على الحدود مع الأردن لضمان مرور اللاجئين دون صعوبات".



وتشير البيانات إلى أن هناك حوالى 7.1 مليون لاجئ سورى مسجلين على أراضى 45 دولة، أبدى 1.7 مليون منهم على الأقل، رغبتهم فى العودة إلى وطنهم.