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رئيس غرفة صناعة عمان: عودة الاستقرار إلى سوريا مهمة جدا للأردن

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:04 ص
رئيس غرفة صناعة عمان: عودة الاستقرار إلى سوريا مهمة جدا للأردن سوريا - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصى، أمس الثلاثاء، أهمية زيارة وفد اقتصادى أردنى يضم قرابة 80 رجل أعمال، لمعرض دمشق الدولى.

وأشار العين زياد الحمصى إلى الأهمية الاستراتيجية للأردن بحكم موقعه الجغرافى وفى ظل الوضع السياسى الراهن، مبينا أن الأردن من أهم المنافذ ضمن دول الجوار إلى سوريا، ومن المتوقع أن يلعب دورا استراتيجيا فى مرحلة إعمار سوريا بناء على هذه المعطيات.

وأفاد بأن سهولة مرور البضائع والمنتجات الأردنية إلى الداخل السورى نتيجة قرب المسافة عامل إيجابى على هذا الصعيد، وخصوصا المواد التى تحتاجها سوريا فى الفترة المقبلة ومنها الإسمنت والحديد.

وأضاف الحمصى أن وجود العديد من الصناعيين السوريين فى المملكة، والذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن، يملكون خبرة كبيرة فى السوق السورية، كما أن معظمهم لم يقطع تواصله مع زبائنه فى سوريا، مما يسهل عملية الترويج لمنتجاتهم فى السوق السورية، بحسب ما جاء على لسانه.

وأوضح رئيس غرفة صناعة عمان الأهمية الكبيرة لعودة الاستقرار إلى سوريا التى تعول عليها الصناعات الأردنية، وخصوصا أن سوريا كانت المنفذ البرى الوحيد للصادرات الأردنية إلى كل من لبنان ودول البلقان فى أوروبا، حيث يتم التصدير حاليا من خلال الشحن البحري، المكلف ماديا إضافة إلى الوقت الطويل لوصول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.

وتظهر آخر الأرقام الرسمية ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبة 16.6 % لتصل إلى 13.3 مليون دينار، مقابل 11.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

 


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