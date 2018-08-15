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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:57 م
خالد صلاح
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رئيس الفلبين: ليس من حق الصين التحكم فى المجال الجوى لبحر متنازع عليه

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:41 م
رئيس الفلبين: ليس من حق الصين التحكم فى المجال الجوى لبحر متنازع عليه الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى
مانيلا (أ ش أ)
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انتقد الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، الصين، قائلا إنه يجب عليها أن تعيد النظر فى سلوكها فى "بحر الصين الجنوبى"، وإنه ليس لبكين الحق فى منع الطائرات والسفن الأجنبية من المرور قرب جزرها الصناعية فى البحر المتنازع عليه.

وعبر دوتيرتى - حسب قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن أمله فى أن تعدل الصين من سلوكها وتتوقف عن تقييد الحركة فى ذلك الممر المائى، لأن ذلك قد يقود إلى مواجهة ربما مع الولايات المتحدة.

ولدى كل من الصين وتايوان والفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناى، مطالب متنافسة بالسيادة على أرخبيل سبراتلى، حيث تقوم الصين بتحويل الشعاب المرجانية إلى جزر صناعية، يعتقد أنها منشآت عسكرية، ويصدر العسكريون بها على نحو منتظم أوامر للسفن الأجنبية بالمغادرة.

ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية، من جانبها، على هذه التصريحات بعد.

 


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