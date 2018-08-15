video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دفن ربة منزل وزوجها توفيا إثر إشعال زوج ابنتهما النيران بشقتهما بكوتسيكا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:35 م
دفن ربة منزل وزوجها توفيا إثر إشعال زوج ابنتهما النيران بشقتهما بكوتسيكا محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
صرحت نيابة المعادى الجزئية، بدفن مسن وزوجته، بعد عرضهما على الطب الشرعى، إثر وفاتهما متأثرين بإصابتهما بحروق نتبجة إشعال زوج ابنتهما النيران فى شقة ابنتهما الأخرى بسبب خلافات سابقة.
 
 
تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بمنطقة كوتسيكا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.
 
 
ومن خلال التحريات تبين أن العقار مكون من 3 طوابق، ونشب الحريق بشقة بالطابق الأول، مما أدى لاحتراق محتويات الصالة بالكامل وإصابة قاطنيها كل من "م.ب" 36 سنة، عامل رخام، "مالك الشقة"، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وزوجته "س.م" 32 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالفقرة القطنية الأول والحوض، ووالدها "م.أ" 60 سنة، بالمعاش، توفى إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم، ووالدتها "ه.م" 52 سنة، ربة منزل، "مصابة بحروق بالقدمين"، توفيت فى اليوم التالى للواقعة متأثرة بجراحها، و"ع.م" 8 سنوات، طالب، مصاب بحروق بالقدمين، "نجل الأول والثانية".
 
 
وبالفحص تم التقابل مع "س.م" 30 سنة، ربة منزل، شقيقة المصابة الثانية، والتى قررت بأنها أثناء تواجدها صحبة والديها بشقة شقيقتها فوجئت بحضور زوجها "ر.ق" 38 سنة، حداد كريتال، لحل خلافات زوجية قائمة بينهما وأثناء ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية قام على أثرها الأخير بالانصراف وعاد مرة أخرى وبحوزته جركن بداخله سائل البنزين وسكب كمية منه على باب الشقة وأضرم النيران به وأثناء محاولة المصابين فتح الباب قام بسكب كمية أخرى بالصالة محدثًا التلفيات والإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة الثالث، وفر هاربًا.
 
 
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على دور الخبير النفسى والاجتماعى فى حل الخلافات الزوجية بمحاكم الأسرة

4 طرق للتخلص من شبح الطلاق والقضاء على الخلافات الزوجية.. الاهتمام بالنظافة الشخصية.. عدم إلقاء المسئولية على الطرف الآخر دوما.. تفعيل الحوار بين الشريكين.. منح الوقت للتواجد بين العائلة واعتماد ميزانية للترفيه

حبس "قهوجى" ألقى زوجته من الطابق الخامس بسبب خلافات زوجية بالقطامية

​القومى للمراة بالغربية: يناقش أسباب الخلافات الزوجية وحلولها ​

خلافات زوجية

مشاكل عائلية

المعادى

حرق اسرة

حريق شقة

حريق المعادى




لا تفوتك
الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة