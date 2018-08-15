ترامب يلغى التصريح الأمنى لمدير وكالة المخابرات المركزية السابق برينان

أ ف ب

ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التصريح الأمنى الخاص بالمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سى آى ايه) جون برينان، والذى يسمح له بالاطلاع على معلومات حساسة بحسب ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

ويعرف عن برينان كثرة انتقاده لترامب.

وجاء فى بيان لترامب تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "تاريخيا كان يسمح لرؤساء أجهزة الاستخبارات وتطبيق القانون السابقين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى معلومات سرية بعد انتهاء خدمتهم فى الحكومة حتى يمكنهم التشاور مع من يخلفهم".

وأضافت "ولكن فى هذه المرحلة فى إدارتى، فإن المخاطر التى تمثلها تصرفات برينان وسلوكه المنحرف تفوق أية فوائد يمكن أن يجنيها المسؤولون الكبار من مشاوراتهم معه".