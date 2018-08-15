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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:22 م
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تحرير 8 محاضر بمخالفات متنوعة فى حملة تموينية بساقلته بسوهاج.. صور

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:24 م
تحرير 8 محاضر بمخالفات متنوعة فى حملة تموينية بساقلته بسوهاج.. صور حملة تموينية بمركز ساقلتة
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إنه تم تحرير 8 محاضر بمخالفات تموينية متنوعة، وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، فى حملة مكبرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بالاشتراك مع لجنة حماية المستهلك، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية، وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها.

ومن جانبه، أوضح عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك للمرور على الاسواق والمحال التجارية، حيث تم المرور على شوارع التحرير، وعبد السلام عارف، و23 يوليو، وأسفرت الحملة، عن تحرير 8 محاضر متنوعة، وإعدام 10 كيلو فراخ فاسدة، و2كيلو زبدة منتهية الصلاحية، وجارى المتابعة المستمرة وضبط الاسواق.

حملات تموينية بساقلتة (1)
حملات تموينية بساقلتة

حملات تموينية بساقلتة (3)
حملات تموينية بساقلتة

حملات تموينية بساقلتة (4)
حملات تموينية بساقلتة 

حملات تموينية بساقلتة (5)
حملات تموينية بساقلتة
 
 
 
 

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