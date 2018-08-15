باريس تنشأ مراحيض تصب فى نهر السين لمكافحة التبول بالطرقات

كتب: أحمد علوى

أنشأت بلدية باريس مراحيض عامة على طول نهر السين، تسمح بتبول المواطنين بشكل مباشر فى مياه النهر، ما أثار غضبا واسعا بين أوساط السكان.



مراحيض عامة فى فرنسا

ووفقا لصحيفة "لو سوار" البلجيكية، تعمدت البلدية نشر المراحيض الحمراء الجديدة فى محاولة لمكافحة التبول على الطرقات العامة، والتى تم ملؤها بالقش الطبيعى لمنع انتشار الرائحة الكريهة على جوانب النهر.

وأثارت الخطوة غضب واستنكار العديد من سكان العاصمة الذين بدأوا يحتجون مطالبين الحكومة بإزالة المراحيض الحمراء، كما أنهم بصدد توقيع عريضة شاملة لتقديمها رسميا للبلدية.

وطالت الانتقادات بشكل خاص وضع المراحيض بالقرب من المعالم السياحية الشهيرة، كممشى النهر المحاذى لكاتدرائية نوتردام فى باريس.

وتؤكد البلدية على أهمية تلك المراحيض وأنه يجب إيجاد حل بديل فى حال الاستغناء عنها، وذلك لأن بعض الناس سيلجأ إلى التبول فى الشوارع العامة، وفى مخاطبتهم للسلطات أشار المعترضون إلى ضرورة مكافحة ظاهرة التبول فى الطرقات ومنعها بتاتا.