انهيار سور نادى الزهور بطما فى سوهاج وإصابة 3 أشخاص

سوهاج - محمود مقبول

شهدت مدينة طما شمال محافظة سوهاج منذ قليل انهيار سور بطول 20 مترا بنادى الزهور، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وتبين أن السور تابع لمجلس المدينة ومؤجر طبقا لمزايدة لأحد الأشخاص ومستغل "كوفى شوب".

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بانهيار سور بنادى اجتماعى بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما والرائد محمد عبدالسلام معاون مباحث المركز بانهيار السور الخاص بنادى الزهور بدائرة المركز بطول 20 مترًا.

نتج عن الحادث إصابة محمد جلال عبدالعال 22 سنة مقيم بندر طما مصاب بكسر فى القدم وخالد أحمد عبده 30 سنة موظف بالكهرباء ويقيم بذات العنوان اشتباه كسر بالقدم، وإصابة آخر وتم عمل الإسعافات الأولية نظرا لإصابته بسحجات وكدمات بمكان الحادث. جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.