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النيل للطيران تتعاقد على أنظمة WheelTug العالمية لتقليل تكاليف التشغيل والوقود

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:50 م
النيل للطيران تتعاقد على أنظمة WheelTug العالمية لتقليل تكاليف التشغيل والوقود شركة النيل للطيران
كتب أحمد مصطفى
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أعلنت شركة النيل للطيران أكبر شركة طيران خاصة فى مصر فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أنها تعاقدت مع شركة WheelTug plc - وهى الشركة المتخصصة فى تقديم الخدمات لشركات النقل الجوى والطائرات لأكثر من 24 شركة طيران حول العالم بواقع 1,100 طائرة -، وستشهد الإتفاقية الجديدة حصول النيل للطيران على 12 نظام من أنظمة WheelTug الرائدة لأسطولها من طراز إيرباص.

 

وصرح أحمد على، الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران، أن الشراكة الجديدة مع WheelTug plc ستنقل الخدمات المقدمة من الشركة إلى مستوى جديد فى مجال الطيران دونًا عن منافسيها، وذلك باتفاقية تُعد الأولى من نوعها فى العالم العربى، وستحسن الشراكة من قدرة وأداء أسطولها الجوى من طراز إيرباص فى وضع "التاكسى" - وهى حركة الطائرة على المدرج قبل الإقلاع وبعد الهبوط - لتتمكن من تقليل الوقت الذى تقضيه الطائرة على الأرض، وخفض تكاليف التشغيل واستهلاك الوقود، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات الضارة من المحركات."

 

من جانبه صرح إيزاياه كوكس، الرئيس التنفيذى لشركة WheelTug، قائلًا: "سعداء بإنضمام النيل للطيران إلى قائمة عملاءنا، وسنعمل على التعاون معًا من أجل تحقيق أفضل النتائج على مستوى توفير الوقت، وتكاليف التشغيل، وإستهلاك الوقود، وأعمال الصيانة."

 

وأوضح أحمد على أن نظام WheelTug يقوم بتزويد الطائرات بمحركات مخصصة للعجلات يتم تثبيتها ودعمها بوحدة الطاقة المساعدة فى الطائرة، حيث يوفر النظام إمكانية تنقل أفضل للطائرات على المدرج لتتحرك الطائرة بشكل حر بدون الحاجة لتشغيل جميع محركاتها، مما ينتج عنه توفير فى استهلاك وقود الطائرات بنسبة 1.7%، ويعزز من كفاءة أداء الأسطول الجوى وخفض تكاليف التشغيل وتكاليف العناية بالطائرات وتنظيم حركتها على الأرض بنسبة 7%. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقنية تقدم فوائد عديدة على المستوى البيئى حيث تخفض من نسبة الإنبعاثات الجوية الضارة وتقلل من التلوث البيئى بنسبة 4%.

 

وسيعمل النظام الجديد على الحفاظ على طائرات النيل للطيران من أى تلف ناتج عن دخول أجسام غريبة إلى المحركات الناجمة عن الإحتكاك الزائد بأرض المدرج

 


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شركة النيل للطيران

شركة WheelTug plc

أنظمة WheelTug




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