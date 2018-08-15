video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عام.. واليورو يسقط بسبب "الأزمة التركية"

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:35 م
الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عام.. واليورو يسقط بسبب "الأزمة التركية" الدولار
(رويترز)
إضافة تعليق

صعد الدولار اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته فى أكثر من عام، فى الوقت الذى واصلت فيه أزمة الليرة التركية التأثير سلبا على الأسواق الناشئة مما يغذى الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها من الملإذات الآمنة.

 

وسجل الدولار أداء يفوق العملات الأخرى فى الآونة الأخيرة بدعم من مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكى ما زال قويا قبل زيادة متوقعة لأسعار ألفائدة من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) الشهر القادم.

 

كذلك تلقى الدولار الدعم من انخفاض الليرة الذى أثر سلبا على اليورو بسبب انكشاف بنوك أوروبية على تركيا وحفز الطلب على الدولار وعملات أخرى مثل ألفرنك السويسرى والين اليابانى باعتبارها ملإذات آمنة.

 

وزاد مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، فوق مستوى 96.9 لأول مرة منذ أوآخر يونيو 2017.

 

وزادت تركيا اليوم رسوما جمركية على بعض الواردات الأمريكية مثل الكحوليات والسيارات والتبغ إلى المثلين ردا على تحركات أمريكية، لكن الليرة ارتفعت.

 

وفقدت الليرة ما يزيد على 40 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، متضررة بفعل مخأوف متعلقة بدعوات الرئيس التركى رجب طيب إردوغان لخفض أسعار ألفائدة وعلاقاته المتوترة مع الولايات المتحدة.

 

واليوم، عوضت الليرة بعص خسائرها ليجرى تدأولها لفترة وجيزة عند 5.7503 ليرة للدولار، قبل أن تهبط مجددا إلى 6.1700 ليرة

وانخفض اليورو صوب 1.13 دولار لأول مرة منذ يوليو 2017، وتراجع الجنيه الاسترلينى دون 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي.

 

وواصلت عملات الأسواق الناشئة الآنخفاض اليوم مع تراجع الراند الجنوب إفريقى 2.5 بالمئة والروبل الروسى وأحدا بالمئة والبيزو المكسيكى 0.8 بالمئة.

 

ومقابل الين، انخفض الدولار نحو 0.1 بالمئة إلى حوإلى 111.165 ين.

 

وبلغ الجنيه الاسترلينى أدنى مستوى فى 13 شهرا، لينخفض 0.2 بالمئة إلى 1.2694 دولار، على الرغم من بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم البريطانى فى يوليو للمرة الأولى هذا العام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-8-2018 والدولار ثابت على أسعار الأمس

الدولار

البنك المركزى الأمريكي

الاقتصاد الأمريكى

الليرة التركية

الليرة

اخبار تركيا

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة