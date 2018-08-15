الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى عام.. واليورو يسقط بسبب "الأزمة التركية"

(رويترز)

صعد الدولار اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته فى أكثر من عام، فى الوقت الذى واصلت فيه أزمة الليرة التركية التأثير سلبا على الأسواق الناشئة مما يغذى الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها من الملإذات الآمنة.

وسجل الدولار أداء يفوق العملات الأخرى فى الآونة الأخيرة بدعم من مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكى ما زال قويا قبل زيادة متوقعة لأسعار ألفائدة من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) الشهر القادم.

كذلك تلقى الدولار الدعم من انخفاض الليرة الذى أثر سلبا على اليورو بسبب انكشاف بنوك أوروبية على تركيا وحفز الطلب على الدولار وعملات أخرى مثل ألفرنك السويسرى والين اليابانى باعتبارها ملإذات آمنة.

وزاد مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، فوق مستوى 96.9 لأول مرة منذ أوآخر يونيو 2017.

وزادت تركيا اليوم رسوما جمركية على بعض الواردات الأمريكية مثل الكحوليات والسيارات والتبغ إلى المثلين ردا على تحركات أمريكية، لكن الليرة ارتفعت.

وفقدت الليرة ما يزيد على 40 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، متضررة بفعل مخأوف متعلقة بدعوات الرئيس التركى رجب طيب إردوغان لخفض أسعار ألفائدة وعلاقاته المتوترة مع الولايات المتحدة.

واليوم، عوضت الليرة بعص خسائرها ليجرى تدأولها لفترة وجيزة عند 5.7503 ليرة للدولار، قبل أن تهبط مجددا إلى 6.1700 ليرة

وانخفض اليورو صوب 1.13 دولار لأول مرة منذ يوليو 2017، وتراجع الجنيه الاسترلينى دون 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي.

وواصلت عملات الأسواق الناشئة الآنخفاض اليوم مع تراجع الراند الجنوب إفريقى 2.5 بالمئة والروبل الروسى وأحدا بالمئة والبيزو المكسيكى 0.8 بالمئة.

ومقابل الين، انخفض الدولار نحو 0.1 بالمئة إلى حوإلى 111.165 ين.

وبلغ الجنيه الاسترلينى أدنى مستوى فى 13 شهرا، لينخفض 0.2 بالمئة إلى 1.2694 دولار، على الرغم من بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم البريطانى فى يوليو للمرة الأولى هذا العام.