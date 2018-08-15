الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى صعدة

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تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة فى مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيسى لميليشيات الحوثى الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد اللواء 151 مشاه اليمنى العميد رداد الهاشمى قوله: "إن قوات الجيش اليمنى شنت هجومًا عنيفًا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثى فى سلسلة جبال (وادى الخراشب) بكتاف وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات"، مشيرًا إلى أن قوات الجيش اليمنى تمكنت خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع والتباب فى قرية قطيبة.