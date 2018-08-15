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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:27 م
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استمرار البحث عن ناجين من انهيار جسر جنوة .. وخبراء: من المحتمل أنه كان معيباً فى بنائه

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:06 م
استمرار البحث عن ناجين من انهيار جسر جنوة .. وخبراء: من المحتمل أنه كان معيباً فى بنائه جسر جنوة
رويترز
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اعلنت السلطات الايطالية عن استمرار أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين بعد انهيار جسر جنوة ، وذلك بعد سقوط عشرات الضحايا وانتشال بعض الناجين بصعوبة بواسطة طائرات هليكوبتر الطوارىء.
 
 ومن جهته كشف نائب مدير مركز أبحاث الهندسة المدنية فى جامعة لندن، فى تصريحات إعلامية، إن الجسر ، الذى اكتمل عام 1967، من المحتمل أنه كان معيباً فى بنائه، ومن المحتمل أن يكون فى الأساسات، أو يعانى من تآكل واسع فى الأجزاء المعدنية لم يلاحظه أحد فى عمليات الصيانة والتفتيش
 
كوبرى جنوة
كوبرى جنوة

الكوبرى بعد يوم من انهياره
الكوبرى بعد يوم من انهياره

انهيار الكوبرى أثار مخاوف وانتقادات كبيرة فى إيطاليا
انهيار الكوبرى أثار مخاوف وانتقادات كبيرة فى إيطاليا

الكوبرى المنهار
الكوبرى المنهار

الكوبرى
الكوبرى

الكوبرى بعد انهياره
الكوبرى بعد انهياره

بداية عمليات ترميم الكوبرى
بداية عمليات ترميم الكوبرى

صورة توضح الجزء المنهار من الكوبرى
صورة توضح الجزء المنهار من الكوبرى

انهيار الكوبرى أدلى إلى مقتل وإصابة العشرات
انهيار الكوبرى أدلى إلى مقتل وإصابة العشرات

بلدوذرات لرفع الأنقاض بعد انهيار الكوبرى
بلدوذرات لرفع الأنقاض بعد انهيار الكوبرى

الجزء المنهار من الكوبرى
الجزء المنهار من الكوبرى

انهيار كوبرى جنوة
انهيار كوبرى جنوة

محاولات لرفع أنقاض الكوبرى
محاولات لرفع أنقاض الكوبرى

انهيار الكوبرى يثير مخاوف كبيرة فى إيطاليا
انهيار الكوبرى يثير مخاوف كبيرة فى إيطاليا

بعض المصورين والإعلاميين يلتقطون الصور للكوبرى
بعض المصورين والإعلاميين يلتقطون الصور للكوبرى

الكوبرى المنهار
الكوبرى المنهار

صورة تظهر الجزء المنهار من الكوبرى
صورة تظهر الجزء المنهار من الكوبرى

كوبرى جنوة
كوبرى جنوة

الكوبرى
الكوبرى

جانب من الكوبرى
جانب من الكوبرى

الكوبرى بعد انهياره أمس
الكوبرى بعد انهياره أمس

 


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ايطاليا

جنوة

هليكوبتر




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