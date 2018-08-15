استمرار البحث عن ناجين من انهيار جسر جنوة .. وخبراء: من المحتمل أنه كان معيباً فى بنائه

اعلنت السلطات الايطالية عن استمرار أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين بعد انهيار جسر جنوة ، وذلك بعد سقوط عشرات الضحايا وانتشال بعض الناجين بصعوبة بواسطة طائرات هليكوبتر الطوارىء.
ومن جهته كشف نائب مدير مركز أبحاث الهندسة المدنية فى جامعة لندن، فى تصريحات إعلامية، إن الجسر ، الذى اكتمل عام 1967، من المحتمل أنه كان معيباً فى بنائه، ومن المحتمل أن يكون فى الأساسات، أو يعانى من تآكل واسع فى الأجزاء المعدنية لم يلاحظه أحد فى عمليات الصيانة والتفتيش
كوبرى جنوة
الكوبرى بعد يوم من انهياره
انهيار الكوبرى أثار مخاوف وانتقادات كبيرة فى إيطاليا
الكوبرى المنهار
الكوبرى
الكوبرى بعد انهياره
بداية عمليات ترميم الكوبرى
صورة توضح الجزء المنهار من الكوبرى
انهيار الكوبرى أدلى إلى مقتل وإصابة العشرات
بلدوذرات لرفع الأنقاض بعد انهيار الكوبرى
الجزء المنهار من الكوبرى
انهيار كوبرى جنوة
محاولات لرفع أنقاض الكوبرى
انهيار الكوبرى يثير مخاوف كبيرة فى إيطاليا
بعض المصورين والإعلاميين يلتقطون الصور للكوبرى
الكوبرى المنهار
صورة تظهر الجزء المنهار من الكوبرى
كوبرى جنوة
الكوبرى
جانب من الكوبرى
الكوبرى بعد انهياره أمس
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