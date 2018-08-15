استمرار البحث عن ناجين من انهيار جسر جنوة .. وخبراء: من المحتمل أنه كان معيباً فى بنائه

رويترز

اعلنت السلطات الايطالية عن استمرار أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين بعد انهيار جسر جنوة ، وذلك بعد سقوط عشرات الضحايا وانتشال بعض الناجين بصعوبة بواسطة طائرات هليكوبتر الطوارىء.

ومن جهته كشف نائب مدير مركز أبحاث الهندسة المدنية فى جامعة لندن، فى تصريحات إعلامية، إن الجسر ، الذى اكتمل عام 1967، من المحتمل أنه كان معيباً فى بنائه، ومن المحتمل أن يكون فى الأساسات، أو يعانى من تآكل واسع فى الأجزاء المعدنية لم يلاحظه أحد فى عمليات الصيانة والتفتيش