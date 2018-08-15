إسبانيا تنقذ 524 مهاجرا على متن 12 قاربا أثناء محاولتهم العبور إلى البلاد

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أعلنت سلطات الإنقاذ البحرى الإسبانية اليوم الأربعاء، إنقاذ 524 مهاجرا كانوا على متن 12 قاربا أثناء محاولتهم العبور من شمال إفريقيا إلى إسبانيا.

وذكرت سلطات الإنقاذ البحرى - وفقا لشبكة (إيه بى سي) الأمريكية - أن 240 مهاجرا كانوا على متن 7 قوارب بمضيق جبل طارق، فيما كانت 5 قوارب أخرى تبحر فى (بحر البوران) وعلى متنها 284 شخصا.. مشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة عن المزيد من القوارب.

يشار إلى أنه مع تضييق الخناق على قوارب مهربى البشر التى كانت تنطلق من ليبيا بات الوصول إلى إيطاليا صعبا، وأصبحت إسبانيا هى هدف قوارب المهربين، كما أصبح الطريق إلى إسبانيا هو المسار البحرى الأكثر استخداما فى أوروبا، ويقدر عدد من وصلوا إلى إسبانيا منذ بداية العام الجارى بـ 25 ألف شخص.