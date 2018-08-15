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إحالة واقعة وجود دفتر الكارتة الخاص ببوابة رأس البر مع مواطن للنيابة الإدارية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:50 م
إحالة واقعة وجود دفتر الكارتة الخاص ببوابة رأس البر مع مواطن للنيابة الإدارية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إحالة واقعة وجود دفتر الكارتة الخاص ببوابة رأس البر الغربية مع احد المواطنين للنيابة الإدارية للتحقيق. 

 

وكانت إدارة المتابعة بالديوان العام قد قامت بالمرور على البوابة الغربية لمدينة رأس البر حيث تبين عدم وجود الموظف المختص وقيامه بترك دفتر الكارتة الخاص بإدارة المواقف مع مواطن ليس له صفة دون اتباع الإجراءات القانونية بالمخالفة للبند 5 من المادة 149 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والذى يعد مخالفة مالية وذلك وفقا للتحقيقات التى أجرتها دارة الشئون القانونية بالديوان العام. وبالعرض على المحافظ قرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للاتصال.

 


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