ألبانيا تعلن مصرع اثنين من مواطنيها فى حادث انهيار جسر بإيطاليا

/أ ش أ/

أعلنت السفارة الألبانية فى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء، أن اثنين من مواطنيها من بين ضحايا حادث انهيار جسر فى طريق سريع بمدينة (جنوة) الواقعة شمالى البلاد.

وأعربت السفارة- على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وفقا لما نقلته شبكة (إيه بى سي) الأمريكية- عن تعازيها لمصرع المواطنين الألبانيين وعرضت تقديم المساعدة لعائلتيهما.

يشار إلى أن 38 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار جسر فى طريق سريع بمدينة "جنوة" الإيطالية، فى حين لا يزال عدد آخر فى عداد المفقودين.