أسعار النفط اليوم الأربعاء 15-8-2018

انخفضت أسعار النفط اليوم الاربعاء 15-8-2018، لتسجل لعقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 71.96 دولار للبرميل، و تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف إلى 66.49 دولار للبرميل.
مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى
وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 10 أغسطس إلى 410.8 مليون برميل.
وذكر المعهد أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل.
ويساور القلق المستثمرين بشأن متانة الاقتصاد العالمي في وقت يشهد تصاعدا في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من كبار شركائها التجاريين.
كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الأمريكية على طهران، التي يقول محللون إنها قد تؤدي لإخراج ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الإيرانى من الأسواق بحلول العام المقبل.
مستوردو النفط الصينيون يعزفون عن شراء الخام الأمريكي رغم الإعفاء من الرسوم
يحجم مستوردو النفط في الصين عن شراء الخام الأمريكي خشية أن يكون قرار بكين استثناء النفط من قائمة الرسوم الجمركية في نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم مؤقتا.
وأظهرت بيانات رصد السفن على منصة تومسون رويترز ايكون عدم تحميل أي ناقلة نفط خاما من الولايات المتحدة إلى الصين منذ بداية أغسطس مقارنة مع نحو 300 ألف برميل يوميا في يونيو ويوليو .
وشهدت الشهور القليلة الماضية نزاعا تجاريا متصاعدا بين الولايات المتحدة والصين لكن جرى استثناء الخام من القائمة الصينية النهائية للرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 16 مليار دولار أعلنتها بكين في الأسبوع الماضي.
وتلقي هذه الخطوة الضوء على تنامي أهمية الولايات المتحدة كمنتج نفط عالمي ومصدر مهم للإمدادات البديلة للصين، أكبر مستورد في العالم.
لكن المشترين المحتملين في الصين يخشون من أن يتحول النفط إلى وسيلة للمساومة في المفاوضات المستقبلية مع واشنطن، مما قد يؤدي إلى إضافته إلى قوائم الرسوم الجمركية إذا اتخذ النزاع التجاري منحنى نحو الأسوأ في المستقبل.
وقال مصدر فى إحدى شركات التكرير الصينية إن الشركة ”تشاهد وتراقب“ كيفية تطور الوضع قبل أن تقدم طلبيات جديدة من النفط الأمريكى.
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