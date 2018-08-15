أسعار النفط اليوم الأربعاء 15-8-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

انخفضت أسعار النفط اليوم الاربعاء 15-8-2018، لتسجل لعقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 71.96 دولار للبرميل، و تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف إلى 66.49 دولار للبرميل.

مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى



وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 10 أغسطس إلى 410.8 مليون برميل.

وذكر المعهد أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل.

ويساور القلق المستثمرين بشأن متانة الاقتصاد العالمي في وقت يشهد تصاعدا في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من كبار شركائها التجاريين.

كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الأمريكية على طهران، التي يقول محللون إنها قد تؤدي لإخراج ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الإيرانى من الأسواق بحلول العام المقبل.