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أسر شهداء الشرطة من الحجاج: دماء ولادنا ذكرى عطرة لنا وتكريم فى الدنيا قبل الآخرة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:07 م
أسر شهداء الشرطة من الحجاج: دماء ولادنا ذكرى عطرة لنا وتكريم فى الدنيا قبل الآخرة الحجاج- أرشيفية
رسالة مكة - محمود عبد الراضى
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وصلت جموع أسر شهداء ضباط الشرطة، بهامات شامخة وصلت إلى عنان السماء، وقلوب تعتصرها آلام الفراق، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة وعددهم 52 أسرة لأداء مناسك الحج.

 

وأكد عدد من أسر الشهداء أنه بعدما سجل الشهداء بدمائهم ذكرى عطرة لهم تظل فخرا لهم، كانوا أيضا سببا فى آدائهم حج بيت الله الحرام.

 

وأضاف أسر الشهداء أنهم جاءوا إلى الأراضى المقدسة يحملون ذكرى شهيد سواء كان ابنا أو زوجا أو أخا، تظل نبراسا لهم ووساما على صدورهم.

 

وأوضح اللواء أسامة فرحات، والد الشهيد كريم فرحات شهيد حادث "الواحات" أن الشهيد مثلما يكرم أهله فى الآخرة، يكرمهم أيضا فى الدنيا، مشيرا إلى أن الشهيد كان يتمنى حج بيت الله الحرام ولكنه نال الشهادة قبل أداء الفريضة، لذلك جاء إلى هنا برفقة والدته لوهب له هذا الحج.

فيما توجه المهندس صلاح عفيفى والد الرائد الشهيد عمرو صلاح شهيد "الواحات" بالشكر لوزارة الداخلية على منحه هذا التكريم بحج بيت الله الحرام مشيرا إلى أن الشهيد يشرفه فى كل مكان لأنه "عاش بطلا واستشهد بطلا".

 

وأشار المحاسب حسينى رجب عبد العزيز والد الشهيد محمدى رجب والذى استشهد فى أحد المأموريات بنجع حمادى بالمنيا، إلى أن الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية لم تتركه هو وعائلته منذ استشهاد نجله وساعدته فى الخروج من الألم النفسى جراء فقدان الابن الذى كان سندا له ولعائلته.

 

وأوضح اللواء إسلام مشهور والد الشهيد محمد مشهور الذى استشهد أيضا فى حادث الواحات الإرهابى أنه لو عاد به الزمن لتمنى أن يفعل مثلما فعل نجله الشهيد وأن يقدم روحه فداء للوطن، مشيرا إلى أن شقيق الشهيد يعمل ضابطا فى العمليات الخاصة أيضا ومستعد لتقديمه شهيدا فى سبيل الوطن.

 

وأضاف اللواء إسلام مشهور أنه فخور بنجله الشهيد وكل شهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم بطولاتهم فى سجلات الشرف.


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