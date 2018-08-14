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ننشر أجزاء من كتاب الكيمياء للصف الأول الثانوى بالنظام الجديد للتعليم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:06 م
ننشر أجزاء من كتاب الكيمياء للصف الأول الثانوى بالنظام الجديد للتعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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ينشر "اليوم السابع" صورًا وأجزاءً من كتاب مادة الكيمياء فى النظام الجديد للتعليم لطلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى الجديد 2018-2019.

جدير بالذكر، أن النظام الجديد للتعليم فى المرحلة الثانوية لا يتضمن تغييرًا فى المناهج والمقررات الدراسية وإنما تغيير فى طريقة التقويم والتحصيل الدراسى والامتحانات، حيث يقوم النظام الجديد أو الثانوية المعدلة على تسليم الطلاب أجهزة تابلت مع توفير مصادر تعلم متعددة عليها منها بنك المعرفة وكتب خارجية، وتغيير دور الطالب من متلقى للمعلومة إلى مشارك فيها خلال الشرح فى الفصول.

ويتم تغير طرق الامتحانات، بحيث يؤدى الطالب 12 امتحانًا خلال الـ3 سنوات يتم اختيار أفضل 4 امتحانات كمجموع تراكمى يلتحق بها فى الجامعة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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