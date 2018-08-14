مميش: عبور 51 سفينة لقناة السويس بحمولة 3 ملايين طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 51 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC MIRGAN بحمولة 199 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدانمركيةMARIT MAERSK، بحمولة 200 ألف طن قادمة من الصين ومتجهه إلى المغرب.