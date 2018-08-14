مدير "ناسا" يعتزم زيارة روسيا وكازاخستان فى أكتوبر

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يعتزم مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدينستاين، زيارة روسيا وكازاخستان خلال عملية إطلاق صاروخ "سويوز" نحو محطة الفضاء الدولية فى شهر أكتوبر المقبل.

قالت المتحدثة الصحفية باسم الوكالة، ميجان باورس، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "فى حال كان ذلك ممكنا بحسب الجدول، مدير "ناسا" يخطط لزيارة روسيا وكازاخستان فى أكتوبر من أجل دعم عملية إرسال رائد الفضاء الأمريكى نيك هايج على متن سفينة الفضاء "سويوز".

هذا وكان برايدينستاين قد أكد، فى وقت سابق، استعداده للقاء مع رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميترى روجوزين. فيما أعلن رئيس المكتب الصحفى لـ"روس كوسموس"، فلاديمير أوستيمينكو، أن روجوزين يخطط للقاء برايدينستاين فى قاعدة بايكونور فى أكتوبر.