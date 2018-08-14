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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:23 م
خالد صلاح
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فيديو وصور.. مصرع العشرات فى انهيار جسر بالقرب من مدينة جنوة الإيطالية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:50 م
فيديو وصور.. مصرع العشرات فى انهيار جسر بالقرب من مدينة جنوة الإيطالية جسر إيطاليا المنهار
روما (أ ش أ) ـ (أ ف ب)
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ذكرت قناة يورو نيوز الأوروبية، فى نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، انهيار جسر فى طريق سريع بالقرب من مدينة "جنوة" فى شمال إيطاليا، حيث أعلنت خدمة الإسعاف عن سقوط عشرات القتلى.

وقال جهاز الإطفاء إنه يخشى سقوط عددا من السيارات بعد انهيار الجسر الذى يعد  جزء من طريق سريع فى جنوة . 

وأظهرت مشاهد التلفزيون الجسر يعلوه الضباب وقد انهارت منه عشرات الأمتار.

الجسر المنهار بايطاليا
الجسر المنهار بايطاليا

 

جسر جنوة
جسر جنوة

 

انهيار جسر ايطاليا
انهيار جسر ايطاليا
 
الجسر المنهار يتسبب فى خسائر كبيرة
الجسر المنهار يتسبب فى خسائر كبيرة
 
انهيار 200 متر من جسر جنوة
انهيار 200 متر من جسر جنوة
 
جسر جنوة بايطاليا
جسر جنوة بايطاليا
 
ايطاليا تبحث عن ضحايا الجسر المنهار
ايطاليا تبحث عن ضحايا الجسر المنهار
 
لقطات توضح انهيار الجسر
لقطات توضح انهيار الجسر
200متر يتسببون فى فصل جسر جنوة
200متر يتسببون فى فصل جسر جنوة

 


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مدينة جنوة

انهيار جسر

انهيار جسر فى ايطاليا

انهيار جسر فى جنوه




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