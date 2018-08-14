فيديو وصور.. مصرع العشرات فى انهيار جسر بالقرب من مدينة جنوة الإيطالية

روما (أ ش أ) ـ (أ ف ب)

ذكرت قناة يورو نيوز الأوروبية، فى نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، انهيار جسر فى طريق سريع بالقرب من مدينة "جنوة" فى شمال إيطاليا، حيث أعلنت خدمة الإسعاف عن سقوط عشرات القتلى.

وقال جهاز الإطفاء إنه يخشى سقوط عددا من السيارات بعد انهيار الجسر الذى يعد جزء من طريق سريع فى جنوة .

وأظهرت مشاهد التلفزيون الجسر يعلوه الضباب وقد انهارت منه عشرات الأمتار.



الجسر المنهار بايطاليا



جسر جنوة



انهيار جسر ايطاليا



الجسر المنهار يتسبب فى خسائر كبيرة



انهيار 200 متر من جسر جنوة



جسر جنوة بايطاليا



ايطاليا تبحث عن ضحايا الجسر المنهار



لقطات توضح انهيار الجسر