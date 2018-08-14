video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة دور ثانى يبدأون امتحان مادتى التاريخ والفيزياء

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:26 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثانى يبدأون امتحان مادتى التاريخ والفيزياء امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
بدأ  طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة شعبة الأدبى، أداء امتحان مادة التاريخ بإجمالى  35,336 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء بإجمالي 33,120 طالب و طالبة، موزعين على 311 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
 
وتواصلت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة مع رؤساء لجان سير الامتحانات، حيث تم  التأكد من وصول أسئلة الامتحانات إلى مقر اللجان دون تأخير مع تأمين طرق نقلها من قبل الشرطة والأمن الإدارى بالمديريات التعليمية.
 
وكانت امتحانات الثانوية العامة دور ثانى انطلقت السبت 11 أغسطس وتنتهى 20 أغسطس الجارى يوم وقفة عيد الأضحى. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لاعبات منتخب كرة اليد يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسفارتنا فى بولندا

ضبط شخصين قفزا من أعلى سور لجنة امتحانات ثانوية عامة دور 2 بالفيوم

إحالة طالب بالقيلوبية للتحقيق حاول تقطيع ورقة إجابة امتحان الثانوية العامة

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة