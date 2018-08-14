طلاب الثانوية العامة دور ثانى يبدأون امتحان مادتى التاريخ والفيزياء

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة شعبة الأدبى، أداء امتحان مادة التاريخ بإجمالى 35,336 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء بإجمالي 33,120 طالب و طالبة، موزعين على 311 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وتواصلت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة مع رؤساء لجان سير الامتحانات، حيث تم التأكد من وصول أسئلة الامتحانات إلى مقر اللجان دون تأخير مع تأمين طرق نقلها من قبل الشرطة والأمن الإدارى بالمديريات التعليمية.

وكانت امتحانات الثانوية العامة دور ثانى انطلقت السبت 11 أغسطس وتنتهى 20 أغسطس الجارى يوم وقفة عيد الأضحى.