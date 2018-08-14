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"طرق المنوفية" تنهى 25% من أعمال رصف جسر النيل بقرية شعشاع

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:57 ص
"طرق المنوفية" تنهى 25% من أعمال رصف جسر النيل بقرية شعشاع رصف طرق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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قال المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى العمل على رصف وتمهيد عدد من الطرق بالمحافظة لخلق شبكة طرق متميزة تساعد فى التنقل للمواطنين بسهولة ويسر.
 
و أكد عبد الدايم فى بيان له اليوم، أنه جارى استكمال رصف جسر النيل شعشاع بأشمون وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليون و500 الف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 25% وذلك بمبلغ وقدره 375 الف جنية.
 
و أكد عبد الدايم، أن المديرية تسعى خلال الفترة الأخيرة لاستكمال كافة الأعمال من أجل الوصول إلى أعلى قدر من توفير الراحة المواطنين والقضاء على التكدسات المرورية بالعديد من الطرق من خلال خلق منافذ وطرق جديدة تحقق الانسيابية المرورية. 
 
 
 
 
 

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