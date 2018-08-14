ضبط فنى تحاليل يدير مؤسسة وهمية لإصدار شهادات مزورة بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط فنى تحاليل قام بفتح أكاديمية وهمية لإصدار شهادات مزورة منسوبة للجامعة الأمريكية وجامعة عين شمس وبعض المؤسسات التعليمية المصرية والأجنبية مقابل 3 آلاف جنيه للشهادة.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغات متعددة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام محمد ا ز 31 سنة فنى تحاليل ومقيم منطقة الدراسات بالمنصورة، بفتح أكاديمية وهمية بطلخا لإعطاء شهادات مزورة منسوبة لجامعة عين شمس والجامعة الأمريكية وبعض الجامعات المصرية والأجنبية مقابل مبالغ مالية واكتشافهم أنها مزورة.

وبتقنين إجراءات واستئذان النيابة تمكن حملة أمنية من ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العميد أحمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم أكرم صيام معاون مباحث الأموال العامة من ضبطه وبحوزته شهادات دورات مصرية منسوبة لجامعة عين شمس وشهادات تغذية علاجية وشهادة بوردة أمريكية وجميعها مزورة، وجهاز لاب توب وأكلاشيهات وأختام مقلدة.

وبمواجهته اعترف بصحة ما جاء فى التحريات وأنه يقوم بتزوير الشهادات وإعطائها للراغبين مقابل 3 آلاف جنيه للشهادة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.