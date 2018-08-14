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ضبط أمين خزنة بمحافظة الإسماعيلية اختلس 112 ألف جنيه

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:59 م
ضبط أمين خزنة بمحافظة الإسماعيلية اختلس 112 ألف جنيه المتهم
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أمين خزينة بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه باختلاس مبالغ مالية مسلمة إليه قيمة توريدات، فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام.

 

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "محمد .م"، أمين خزينة بنزل الشباب بمحافظة الإسماعيلية - باختلاس مبالغ مالية مسلمة إليه قيمة توريدات النزلاء اليومية مما أدى إلى الإضرار بأموال جهة عمله .

 

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف تحريات أكدت فرق البحث صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام " محمد .م." 34 سنة، أمين خزينة بنزل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضية "ضرب" بالحبس ستة أشهر بإستغلال موقعة الوظيفى بإختلاس القيمة المالية من توريدات النزلاء بنزل الشباب التابعة للمحافظة والتى تقدر بمائة وإثنا عشر ألف جنيه، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة ، وبإستدعائه أقر بإرتكابه للواقعة.


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