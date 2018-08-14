صور.. محافظ الإسماعيلية يتابع حل مشكلة الصرف الصحى بالشيخ زايد

حرص اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية على القيام بزيارة ميدانية بعد منتصف الليل من مساء الاثنين، لموقع انهيار أحد مطابق الصرف الصحى بخط الطرد الرئيسى بالجزيرة الوسطى بالشارع التجارى أمام مسجد أبو المجد بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والذى تسبب فى هبوط ثلاث فرعيات من خطوط الطر بالمنطقة وحدوث هبوط أرضى بالجزيرة الوسطى للشارع وذلك فور إبلاغه بالموقف.

ورافق محافظ الإسماعيلية كل من محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد والمهندس عبد الحميد غريب، رئيس حى ثالث وذلك لمتابعة التعامل مع الموقف حيث انتقل إلى الموقع المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على رأس فريق عمل من المهندسين والفنيين المتخصصين بشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى وتم انتقال عدد من سيارات الشفط ومحطة متكاملة متنقلة من أحدث المعدات التى تعاملت مع الموقف.

وكان "طاهر"، قد حرص على الانتقال للمنطقة محل الشكوى فيما بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لمتابعة الموقف ميدانيا وعلى الطبيعة ومتابعة الاجراءات التنفيذية للتعامل مع الموقف.

وخلال تواجد المحافظ بالمنطقة ولقائه بالأهالى والمواطنيين اعتذر المحافظ لأهالي المنطقة عن هذا العطل المفاجىء مؤكدًا للجميع أنه سوف يتم تدارك الموقف خلال ساعات قليلة واتخاذ كافة الإجراءت اللازمة لمنع تكراره مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ حلولًا عاجلة وفورية بتواجد المحطة المتنقلة بموقع الحدث وعمل بدالة للخط لحين استبدال الجزء الذى تعرض للهبوط ونهو المشكلة فى أسرع وأقل وقت ممكن.