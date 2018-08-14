سقوط شقيقين بحوزتهما 30 طربة حشيش وأسلحة فى حملة أمنية بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على شقيقين عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بالطالبية، وضبط بحوزتهما 30 طربة من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة والأسلحة النارية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، تورط "عبود. ع " وشقيقه " ربيع ع " عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما 30 طربة من مخدر الحشيش، و41 علبة أقراص مخدرة، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.