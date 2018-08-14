رئيس كوريا الجنوبية: لن يتم استخدام الجيش لتحقيق أغراض سياسية مرة أخرى

سول /أ ش أ/

تعهد الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى- إن، اليوم الثلاثاء، بعدم استخدام الجيش لتحقيق أى أغراض سياسية، مشددا على أنه ينبغى على أن تولى القوات المسلحة اهتمامها فقط بحماية البلاد وشعبها.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن دعوة مون جاءت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، حيث وافقت الحكومة على تفكيك "القيادة الأمنية الدفاعية" وهى وحدة استخبارات عسكرية كانت قد تقدمت باقتراح مثير للجدل فى أواخر عام 2016، ينص على إعادة العمل بحكم عرفى ضد المظاهرات الداعية آنذاك إلى الإطاحة برئيسة البلاد السابقة بارك جيون هاى.

وأشارت (الوكالة) إلى أنه سيتم استبدال القيادة الأمنية الدفاعية قريبا بوحدة استخباراتية أخرى، قال الرئيس مون عنها "إن من شأنها أن تعمل فقط على حماية الشطر الجنوبى وشعبه".