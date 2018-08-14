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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:30 م
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رئيس الإدارة المركزية للآثار يتفقد مشروع سحب المياه الجوفية بكوم أمبو

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:33 م
رئيس الإدارة المركزية للآثار يتفقد مشروع سحب المياه الجوفية بكوم أمبو جانب من الأعمال
أسوان - ندى سليم
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تفقد الدكتور محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية للآثار، صباح اليوم الثلاثاء، آخر تطورات العمل فى مشروع سحب المياه الجوفية من محيط معبد كوم أمبو، والذى يتم بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية فى مصر والبعثة المصرية من وزارة الآثار، حيث وجه العاملين بالمشروع بتوخى الحظر والدقة إثناء إعمال سحب المياه حتى لا تؤثر على أساس المعبد.

 

فى حين أكد أحمد سيد، مدير آثار كوم أمبو، على أن المشروع الذى بدأ فى أكتوبر الماضى قد تمكن من الانتهاء من سحب 80% من المياه الجوفية أسفل المعبد، حيث كان من المقرر أن ينهى المشروع عمله فى الشهر الجارى، إلا أن أعمال الإصلاحات والترميم مازالت مستمرة إلى 3 أشهر آخرين.

 

يذكر أن مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو وادفو بمحافظة أسوان، يبلغ تكلفته نحو 9 ملايين دولار، ويستهدف المشروع تصميم بناء لنظام خفض المياه الجوفية بكوم أمبو بمبلغ 3.2 مليون دولار، ويتكلف البناء مبلغ 5.8 مليون دولار، بما فى ذلك ثلاث محطات ضخ.


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