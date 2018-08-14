حبس 3 عاطلين 4 أيام قتلوا شابا رفض تجارتهم الحشيش فى الوراق

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهم تهمة التعدى على شاب وإصابته بجرح ذبحى، لاعتراضه على اتجارهم فى المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجنى عليه "نصار سعيد نصار" يبلغ من العمر 22 عامًا، مصاب بطعنة نافذة وعدة جروح فارق على إثرها الحياة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المجنى عليه اعترض على اتجار عاطل بالمواد المخدرة بناصية الشارع الذى يقيم به، مما دفع المتهم واثنين من أقاربه يعتدون عليه بالأسلحة البيضاء نتج عنها مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.