بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والنيابة الإدارية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى "كلية القانون" ويمثلها الدكتور إسماعيل عبدالغفار، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة النيابة الأدارية وتمثلها المستشارة امانى الرافعى وذلك بمقر الهيئة .
ووقع بروتوكول التعاون بحضور كوكبة من مستشارى هيئة النيابة الادارية , الأستاذة الدكتورة رشا ابو الغيط عميد كلية القانون بالأكاديمية , والإستاذة الدكتورة ايناس جابر استاذ القانون الدولى المتفرغ بالكلية حيث يشمل البروتوكول العديد من اوجه التعاون بين الجانبين.
ويهتم البروتوكول بالتعاون العلمى والقانونى والثقافى فى مجالات الاهتمامات المشتركة بين الطرفين بما يحقق أهداف كل منهما، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية والمواثيق الدولية السارية.
كما اتفق الطرفان من خلال البروتوكول على السعى إلى تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل و دورات تدريبية، ويتم التنسيق بينهما فى تحديد مواعيدها ومدة كل منها وآلية تنفيذ تلك البرامج فى حينها.
كما يتعاون الطرفان فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد أوراق العمل، للإسهام فى تنمية الثقافة القانونية، التزاما بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقا للمعايير الدولية السارية.
فى الوقت نفسه ينص بروتوكول التعاون على انتاج وتطوير المحتوى العلمى والثقافى والفكرى فى الانشطة ذات الاهتمام المشترك ، ويتبادل الطرفان فيما بينهما الوثائق ، محل الاهتمام المشترك ، وبصفة خاصة الدراسات والبحوث والدوريات .
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