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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:58 م
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بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والنيابة الإدارية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:26 م
بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والنيابة الإدارية بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهيئة النيابة الادارية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى "كلية القانون" ويمثلها الدكتور إسماعيل عبدالغفار، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة النيابة الأدارية وتمثلها المستشارة امانى الرافعى  وذلك بمقر الهيئة .

ووقع بروتوكول التعاون بحضور كوكبة من مستشارى هيئة النيابة الادارية , الأستاذة الدكتورة رشا ابو الغيط عميد كلية القانون بالأكاديمية , والإستاذة الدكتورة ايناس جابر استاذ القانون الدولى المتفرغ بالكلية حيث يشمل البروتوكول العديد من اوجه التعاون بين الجانبين.

ويهتم البروتوكول بالتعاون العلمى والقانونى والثقافى فى مجالات الاهتمامات المشتركة بين ‏الطرفين بما يحقق أهداف كل منهما، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية والمواثيق الدولية السارية.

كما اتفق الطرفان من خلال البروتوكول على السعى إلى تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل و دورات تدريبية، ويتم التنسيق بينهما فى ‏تحديد مواعيدها ومدة كل منها وآلية تنفيذ تلك البرامج فى حينها.‏

كما يتعاون الطرفان فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد أوراق العمل، للإسهام فى تنمية الثقافة ‏القانونية، التزاما بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقا للمعايير الدولية السارية.

فى الوقت نفسه ينص بروتوكول التعاون على انتاج وتطوير المحتوى العلمى والثقافى والفكرى فى الانشطة ذات الاهتمام ‏المشترك ، ويتبادل الطرفان فيما بينهما الوثائق ، محل الاهتمام المشترك ، وبصفة خاصة الدراسات ‏والبحوث والدوريات .

 


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