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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:11 م
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القومى للمرأة بالمنيا ينظم قافلة للعيون ويوزع لحوم بالقرى الاكثر احتياجا

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:25 ص
القومى للمرأة بالمنيا ينظم قافلة للعيون ويوزع لحوم بالقرى الاكثر احتياجا جانب من القافلة
فريق المحافظات
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قالت الدكتورة رشا المهدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه جارى حالياً توزيع 1000 كيلو من اللحوم مقدمة من جمعية الأورمان على الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى جميع مراكز المحافظة بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ومن ناحية أخرى نظم فرع المجلس بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة ومركز نورسيين للعيون قافلة طبية بقرية القيس التابعة لمركز بني مزار،  حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 150 حالة، وذلك في إطار تقديم خدمة طبية بالمجان لأهالى القرى الأكثر احتياجاً.

ضمت أعمال القافلة الطبية فحص قاع العين وعمل نظارات طبية واكتشاف حالات أمراض المياه البيضاء في العيون وتحويلها إلى مركز نورسيين بمدينة نصر بالقاهرة لإجراء الجراحات اللازمة لها.

 

 


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