العبادى يبحث مع ممثل الأمم المتحدة التطورات السياسية وتشكيل الحكومة

وكالات الأنباء

بحث رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، أمس الاثنين، مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش، التطورات السياسية وعملية تشكيل الحكومة.

وذكر بيان لمكتب العبادى، أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العباىي، استقبل فى مكتبه أمس، ممثل الأمين العام للاأم المتحدة السيد يان كوبيتش، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة فى البلد والاوضاع فى المنطقة".

واضاف انه "تم بحث التطورات السياسية وملية تشكيل الحكومة المقبلة".

ومن جانبه اشاد كوبيتش بـ"جهود الحكومة فى الاستجابة لطلبات المتظاهرين".