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الصحة تؤكد أن جراحات العمود الفقرى للطفلة مروة ناجحة ويتوقع خروجها آخر الأسبوع

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:14 م
الصحة تؤكد أن جراحات العمود الفقرى للطفلة مروة ناجحة ويتوقع خروجها آخر الأسبوع الطفلة مروة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها على نفقة الدولة، لاحتياجها لتدخل جراحى سريع ودقيق، لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكى، وعدم قدرة الطفلة على الحركة، تماثلت تماما للشفاء وتخضع حالياً للعلاج الدوائى بمستشفى معهد ناصر.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة لليوم السابع إن الطفلة تخضع للعلاج الدوائى بعد الجراحات التى تمت فى العمود الفقرى وحالتها مستقرة وفى تحسن مستمر وستبدأ العلاج الطبيعى خلال أيام مشيراً إلى أن الطفلة متوقع خروجها من المستشفى نهاية الأسبوع، وتابع "إنشاء الله تعيد فى بيتها ومع أهلها".

وأضاف المصدر أن الحالة يتم متابعتها بشكل جيد للغاية ويشرف على المتابعة كبار الأطباء بالمعهد.

كان "اليوم السابع" قد نشر استغاثة من القارئة مروة محمد ربيع، من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، طالبت المسئولين بوزارة الصحة، بعلاج ابنة شقيقها "مروة تامر ربيع" على نفقة الدولة، والتى تحتاج لإجراء عملية تثبيت الفقرات الأولى والثانية من الرقبة.


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الصحة

الطفلة مروة

معهد ناصر




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