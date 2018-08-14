الشرطة النسائية تسطر ملحمة جديدة فى خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (أ ش أ)

سطرت الشرطة النسائية ملحمة جديدة تضاف إلى تاريخها الشرطى ونجحت ضابطات بعثة حجاج القرعة هذا العام فى تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهن بكل كفاءة واقتدار وذلك فى ضوء الاهتمام بالعنصر النسائى فى كافة مؤسسات الدولة عامة ووزارة الداخلية بصورة خاصة وفى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن.

وقالت العميد نرمين عدلى عباس حلمى إحدى المشرفات على بعثة حجاج القرعة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة، إن ضابطات وأفراد الشرطة النسائية نجحن فى تذليل كافة العقبات أمام الحجاج من النساء ويقمن بمباشرتهن طوال فترة إقامتهن سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة وفى كافة الأماكن التى يصعب دخولها الرجال وفى المشاعر المقدسة.

وأضافت أن لديهن توجيهات بمباشرة ومراعاة الحجاج من النساء ولاسيما المرضى وكبار السن طوال فترة إقامتهن، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك بل يتم مراعاتهن نفسيا وصحيا واجتماعيا والتفاعل التام معهن فى المعيشة على مدار اليوم.

وبدورها، أوضحت العميد إيمان سالم من بعثة وزارة الداخلية الرسمية أنه تم تغطية جميع الفنادق فى الأراضى المقدسة من الضابطات المشرفات وذلك لبث الطمأنينة فى نفوس الحجاج من النساء والاهتمام بهن فى كافة أمورهن اليومية .

وتابعت أن هناك بعض الحالات قد تحتاج إلى تعامل نفسى وعناية خاصة ومن بينها - على سبيل المثال لا الحصر - حاجة مسنة فقدت ابنتها وأصيبت بجلطة أفقدتها الحركة، وكان لزاما أن يتم مؤازرتها ومباشرتها طوال فترة إقامتها فى الأراضى المقدسة وغيرها من الحالات الأخرى التى تتطلب رعاية خاصة.

من جانبها، قالت العميد سحر محمد من بعثة الوزارة إنه يتم التنسيق يوميا مع بعثات وزارة الأوقاف لتنظيم ندوات دينية باستمرار للتوعية بمناسك الحج، فضلا عن التنسيق مع وزارة الصحة من أجل المتابعة الصحية الدورية للمرضى ولاسيما أصحاب الأمراض المزمنة.