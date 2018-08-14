التحالف العربى يقيم جسرا جويا للمساعدات الإغاثية لنازحى الحديدة باليمن

(أ ش أ)

أقامت قوات التحالف العربى جسرا جويا للمساعدات الإغاثية والإيوائية لنازحى الحديدة وسكان مناطق التماس، جراء عدم ترحيب ميليشيات الحوثى بهم فى مناطق سيطرتهم، بسبب مخاوف تتعلق بإصابتهم بالكوليرا.

وذكرت المصادر ، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء ، إلى أنه عقب اشتداد المعارك فى الحديدة فرت آلاف الأسر بحثا عن ملاذ آمن، إلا أن ميليشيات الحوثى لم ترحب بهم فى مناطق سيطرتهم، منوهة بأنه تم استقبال آلاف الأسر من الحديدة ضمن مناطق سيطرة الشرعية، حيث أقيمت مناطق لهم فى الخوخة ولحج، كما أقام التحالف جسرا جويا للمساعدات الإغاثية والإيوائية لهؤلاء النازحين وسكان مناطق التماس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكوليرا فى الحديدة لتسجل المحافظة على أنها الأسوأ صحيا على مستوى البلاد.