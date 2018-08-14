التحالف العربى: القوات اليمنية حققت انتصارات على العناصر الحوثية

صنعاء (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكى أن الجيش الوطنى اليمنى حقق انتصارات نوعية فى محافظة حجة ، شمال غربى اليمن، وذلك بعد معارك مع ميليشيات الحوثى الإنقلابية، فى خطوة وصفها المتحدث بـ"الإنجاز الكبير".

وقال العقيد المالكى ـ فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين ـ إن هناك إنجازا كبيرا تحقق اليوم إثر هجوم شامل والتفاف على مسلحى الحوثى المتمركزين فى منطقتى وادى حيران وعبس بمحافظة حجة.

وأشار إلى أن القوات اليمنية التفت على العناصر الحوثية ودمرت تحصينات ومستودعات تابعة لها ، وطاردت فلول الميليشيات الهاربة باتجاه القرى المجاورة ، مشيرا إلى أن الجيش أصبح على مسافة 4 كيلومترات من مركز مدينة حيران.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربى أن قوات المنطقة الخامسة فى الجيش اليمنى شنت الهجوم بدعم من التحالف ، ضمن الجهود الرامية لتحرير الساحل الغربى وتأمينه من الهجمات الإرهابية الحوثية ، وضمان استمرار الملاحة البحرية والتجارة العالمية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشن الجيش ، وبإسناد من التحالف العربى ، هجوما واسعا تمكن خلاله من تحرير مساحة 50 كيلومترا من المحافظة ، وبات على مسافة 5 كيلومترات من مثلث عاهم.

وتأتى هذه الانتصارات الميدانية بعد أن أحزرت القوات اليمنية فى أواخر يوليو الماضى تقدما فى محافظة حجة وخصوصا منطقة مديرية حيران، الأمر الذى مهّد الطريق نحو مثلث عاهم.

ويكتسب هذا المثلث أهمية استراتيجية لكونه يربط محافظات عمران وحجة وصعدة ، وفى حال السيطرة عليه سيتم قطع أهم شريان إمداد للميليشيات الانقلابية.