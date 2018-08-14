video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: نزوح 2.3 مليون شخص من فنزويلا بسبب نقص الغذاء

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:33 م
الأمم المتحدة: نزوح 2.3 مليون شخص من فنزويلا بسبب نقص الغذاء مظاهرات فى فنزويلا
أ ش أ
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن نحو 2,3 مليون فنزويلى فروا من البلاد بسبب نقص الأغذية بينما يتعرض الآلاف للمخاطر بسبب نقص الأدوية.

وفر الفنزويليون إلى كولومبيا والاكوادور والبيرو والبرازيل.

واضاف المتحدث أن "السكان يتحدثون عن نقص الغذاء كسبب رئيسى لمغادرة البلاد" مضيفاً أن نحو 1,3 مليون فنزويلى يعانون من سوء التغذية.

وأدى النقص الحاد فى الأدوية والإمدادات الطبية إلى "تدهور حاد فى خدمات المستشفيات"، بحسب ما نقل المتحدث عن مسؤولين فى الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة.

ويعانى أكثر من 100 ألف فنزويلى من الإصابة بفيروس اتش اى فى المسبب للايدز. وقال المتحدث انهم "معرضون للخطر بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الأدوية الضرورية".

وأكد أن أمراضاً تم القضاء عليها مثل الحصبة والملاريا والسل والزحار ظهرت مجدداً وأعداد الإصابة بها آخذة فى الإزدياد.

ويعانى اقتصاد فنزويلا الغنية بالنفط من انهيار شديد منذ انخفاض أسعار الخام عام 2014.

ويواجه الرئيس نيكولاس مادورو انتقادات بسبب تعامله مع الإقتصاد كما يواجه اتهامات بأنه يتجه نحو الحكم السلطوى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس فنزويلا يتهم رئيس كولومبيا السابق بإصدار أمر اغتياله

مظاهرات فى فنزويلا للمطالبة بمحاكمة المتورطين فى محاولة اغتيال مادورو

صور.. فيضانات فنزويلا تهدد البلاد وتترك 9000 متضرر

ماذا تقول الصحف العالمية اليوم؟.. نهج أردوغان الاستبدادى سبب أزمة تركيا الاقتصادية.. مخاوف من أزمة مالية عالمية جديدة بسبب انهيار الليرة.. وفيضانات فنزويلا تهدد البلاد وتترك 9000 متضرر

مظاهرات

فنزويلا

أخبار فنزويلا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة