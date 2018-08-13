video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير لبنانى: تعطل تشكيل الحكومة يأتى فى إطار صراع مبكر على الرئاسة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:45 ص
وزير لبنانى: تعطل تشكيل الحكومة يأتى فى إطار صراع مبكر على الرئاسة سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى مروان حماده، إن تعطل تشكيل الحكومة فى لبنان مرجعه رغبة بعض الأطراف السياسية فى تأمين الأقلية المعطلة داخل مجلس الوزراء (الثلث الضامن أو المعطل) وذلك فى إطار صراع مبكر على رئاسة الجمهورية بين أطراف متنافسة .

وأشار الوزير حماده – فى حديث لإذاعة صوت لبنان صباح اليوم – إلى أن وزير الخارجية رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، يريد أن يؤمن مجلس وزراء ومجلس نيابى يميل لصالحه حينما يحل وقت استحقاق منصب رئيس الجمهورية، فى مواجهة منافسه الوزير السابق سليمان فرنجيه رئيس تيار المردة.

وأكد حماده أنه على المرشحين المحتملين للرئاسة اللبنانية أن يتمهلوا جميعا، لأن هناك رئيس جمهورية موجود حاليا هو العماد ميشال عون.. مشيرا إلى أن اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى ورئيس مجلس النواب نبيه برى، أزال عقبة الثلث الضامن من كافة الأطراف السياسية، علاوة على أنه لم تعد هناك قوى إقليمية تؤثر بهذا الاتجاه .

واعتبر أن الخلاف حول تمثيل الوزراء الدروز بالحكومة، مرجعه رغبة سورية لتوزير النائب طلال أرسلان فى مواجهة وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى .. مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة حسمت مسألة التمثيل الدرزى لصالح أحقية جنبلاط باختيار الوزراء الثلاثة الدروز، نظرا لأن معظم النواب الدروز بمجلس النواب إما من أعضاء الحزب الاشتراكى أو من المتحالفين معه.

وقال إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى "صامد" ومؤمن بأحقية "جنبلاط" فى تسمية الوزراء الثلاثة الدروز بالحكومة.. مؤكدا أن الحزب التقدمى الاشتراكى لن يقبل بمقترح أن يسمى وزيرين درزيين ووزير ثالث من طائفة أخرى، لأن المسألة برمتها تتعلق بالمبدأ بالنسبة للحزب فى ظل أن الحكومة اللبنانية تشكل وفقا لتمثيل المكونات والأحزاب والطوائف.

وأضاف أن الحزب الاشتراكى غير معنى بمسألة الثلث الضامن من قريب أو من بعيد، وليس لديه طموحات رئاسية أو رغبات فى الهيمنة على القطاعات المسيطرة على الاقتصاد اللبنانى .. معتبرا أن هناك من يريد أن يزعزع الاستقرار الدرزى فى لبنان.

وأكد أنه لا توجد مشكلة أساسية تعوق تشكيل الحكومة، خاصة بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية، وإذا ما تم حسم 4 مقاعد وزارية لصالح حزب القوات اللبنانية من بينها حقيبة سيادية، وإعطاء حق اختيار منصب نائب رئيس الحكومة لرئيس الدولة، واعتماد نتائج الانتخابات بالنسبة للطائفة الدرزية، مشيرا إلى أنه إذا تم الأخذ بالواقع فمن السهل تشكيل الحكومة فى الغد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة اللبنانية: نثق فى اتخاذ الحريرى القرارات الصائبة خلال تشكيل الحكومة

سعد الحريرى: متفائل بالتوصل لصيغة توافقية لتشكيل الحكومة اللبنانية

وليد جنبلاط: الحريرى يبذل أقصى جهد لتشكيل الحكومة اللبنانية

لبنان

الحكومه اللبنانيه

تشكيل الحكومه اللبنانيه

سعد الحريرى




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة