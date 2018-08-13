وزير الطيران يتفقد مطار بورسعيد ويوجه بضرورة البدء فى تطويره

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، مطار بورسعيد، رافق فى الجولة الطيار طارق فوزى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان فى استقبالهما الطيار عصام كحيل مدير المطار.

بدأ وزير الطيران جولته بالاستماع لشرح تفصيلى عن إمكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له، وأكد مدير المطار أن حركة الملاحة الجوية بالمطار تعتمد بشكل رئيسى على الطائرات الخاصة وطائرات الخدمات البترولية العاملة بمنصات الغاز والبترول، وخلال الجولة تفقد الوزير الإجراءات الأمنية بالمطار ومبنى الركاب ومدرج الطائرات الرئيسى، ومهبط الطائرات والترماك وبرج المراقبة.

وفى نهاية الجولة وجه وزير الطيران بضرورة البدء فى أعمال التطوير ورفع كفاءة المطار على عدة مراحل، على أن تكون المرحلة العاجلة هى تنفيذ أعمال التسوية لجميع الأماكن (حقل الطيران - الطبانات .. إلخ)، وتكون المرحلة الثانية هى إنشاء صالتى سفر ووصول تليق بمحافظة بورسعيد الباسلة على أن يتم عمل منطقة انتظار سيارات وحرم آمن أمام المطار، كما أمر بضرورة إنشاء بوابات حضارية، أما المرحلة الثالثة فتكون إنشاء الأسوار وتحديد محاور التحرك داخل وخارج حدود المطار.