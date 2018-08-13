video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موزمبيق تناشد المواطنين المساعدة فى القبض على 100 شخص يشكلون خلية تمرد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:29 م
موزمبيق تناشد المواطنين المساعدة فى القبض على 100 شخص يشكلون خلية تمرد قوات الأمن فى موزمبيق - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
حددت قوات الأمن فى موزمبيق، اليوم الأثنين، 6 رجال أعتبرتهم قادة تمرد وليد، أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص فى شمال البلاد، حسبما ذكرت وكالة لوسا للأنباء، وطلبت قوات الأمن من السكان المحليين المساعدة فى إلقاء القبض عليهم.
 
وقال برناردينو رفائيل قائد الشرطة، إن 6 قادوا هجمات في إقليم كابو ديلجادو، الواقع على الحدود مع تنزانيا، حيث تعمل شركات فى واحد من أكبر اكتشافات الغاز منذ عشر سنوات.
 
وقال "رفائيل" أثناء زيارته لبيمبا عاصمة الإقليم، نعتبر هؤلاء زعماء الفتنة، حيث ذكرت وكالة لوسا أن الإذاعة الوطنية نقلت تصريحات قائد الشرطة.
 
وأضاف نناشد أى شخص لديه أى معلومة ربما تساعد فى القبض عليهم التواصل مع شرطة جمهورية موزمبيق".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متطرفون يقتلون 4 أشخاص ويقطعون رؤسهم شمال موزمبيق

موزمبيق

برناردينو رفائيل

اخبار عالمية

إقليم كابو ديلجادو




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة