موزمبيق تناشد المواطنين المساعدة فى القبض على 100 شخص يشكلون خلية تمرد

رويترز

حددت قوات الأمن فى موزمبيق، اليوم الأثنين، 6 رجال أعتبرتهم قادة تمرد وليد، أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص فى شمال البلاد، حسبما ذكرت وكالة لوسا للأنباء، وطلبت قوات الأمن من السكان المحليين المساعدة فى إلقاء القبض عليهم.

وقال برناردينو رفائيل قائد الشرطة، إن 6 قادوا هجمات في إقليم كابو ديلجادو، الواقع على الحدود مع تنزانيا، حيث تعمل شركات فى واحد من أكبر اكتشافات الغاز منذ عشر سنوات.

وقال "رفائيل" أثناء زيارته لبيمبا عاصمة الإقليم، نعتبر هؤلاء زعماء الفتنة، حيث ذكرت وكالة لوسا أن الإذاعة الوطنية نقلت تصريحات قائد الشرطة.

وأضاف نناشد أى شخص لديه أى معلومة ربما تساعد فى القبض عليهم التواصل مع شرطة جمهورية موزمبيق".